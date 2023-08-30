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Из-за ливня 20 тысяч жителей Находки остались без света
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Более 19 тысяч жителей Находки остались без света из-за аварии на сетях, вызванной ливнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края. Накануне южный циклон... ПРАЙМ, 30.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Более 19 тысяч жителей Находки остались без света из-за аварии на сетях, вызванной ливнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Накануне южный циклон накрыл Приморье в соответствии со штормовым предупреждением. Мощные ливни в регионе местами начались во вторник. Утром в среду в соцсетях появились кадры с подтопленными улицами в Находке. Администрация Находкинского городского округа в телеграм-канале предупредила о возможных сбоях в работе общественного транспорта из-за высокого уровня воды на некоторых участках дорог. Руководителей предприятий попросили по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.
"Около 9.30 (2.30 мск — ред.) 30 августа 2023 года в результате аварии на линии электропередачи произошло отключение коммунального ресурса на улицах Заводская, Нахимовская и Горького в городе Находке. Электроснабжение не предоставляется более 19 тысячам жителей 96 домов. Сетевая организация приступила к аварийно-восстановительным работам", — говорится в сообщении в телеграм-канале краевой прокуратуры.
В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что аварийное отключение произошло из-за ливня. Начата прокурорская проверка.