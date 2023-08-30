ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 30 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в церемонии запуска подстанции "500 кВ Пахра" после комплексной реконструкции, которая стала самым масштабным проектом по обновлению электросетевой подстанции в России за последние 5 лет. Мишустин призвал вывести качество сервиса в туризме на новый уровень

Вместе с главой правительства на церемонии запуска присутствовали вице-премьер Александр Новак, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, полпред в ЦФО Игорь Щеголев, генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин.

Подстанция является опорным звеном южного сегмента Московского энергетического кольца – одного из крупнейших в мире высоковольтных комплексов, системообразующей сети Москвы и Подмосковья, включающей в себя девять крупнейших питающих центров и соединяющие их линии электропередачи общей протяженностью 376 км.

Подстанция "Пахра" обеспечивает электроснабжение шести городских округов Московского региона с населением около 1,4 млн человек, международного аэропорта Домодедово с пассажиропотоком более 21 млн человек в 2022 году, дата-центра VK, Центрального института авиационного машиностроения им. П.И. Баранова, завода по производству энергосберегающего стекла.

Трансформаторная мощность подстанции в результате реконструкции была увеличена в 2,2 раза – с 750 до 1700 МВА. Также подстанция была преобразована в объект "закрытого типа", что позволило втрое сократить занимаемую площадь, снизить уровень шума и иного воздействия на экологию, гарантировать высокий уровень пожаробезопасности.

Кроме того, в Московском регионе впервые на подстанции сверхвысокого класса напряжения 500 кВ была реализована технология дистанционного управления. Управление энергообъектом и контроль за состоянием оборудования на подстанции будут осуществляться в автоматизированном режиме с рабочего места дежурного оперативного персонала.