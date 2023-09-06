МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Правительство России утвердило механизм, согласно которому должны заключаться регуляторные соглашения в электроэнергетике между территориальными сетевыми организациями (ТСО) и региональными тарифными органами и согласовываться с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сообщила ФАС. ФАС попросили провести проверку по факту подорожания цветов к 1 сентября

"Правительство утвердило механизм реализации регуляторных соглашений в электроэнергетике… В соответствии с ним регуляторные соглашения заключаются между территориальными сетевыми организациями и региональными тарифными органами и согласовываются с ФАС России", — говорится в сообщении службы.

Отмечается, что при заключении таких соглашений ТСО обязуется оказывать услуги по передаче электроэнергии, достичь необходимых плановых показателей и реализовать инвестпрограмму, в то время как регулирующий орган должен устанавливать долгосрочные тарифы. Срок действия соглашений — не менее пяти лет.

ФАС отмечает, что согласование регуляторных соглашений со службой позволит предотвратить необоснованный рост цен на электроэнергию. "Ведомство рассматривает проекты соглашений в срок до 1 октября года, предшествующего первому году долгосрочного периода регулирования, указанного в документе. После чего решение направляется в адрес сторон соглашения в течение 5 рабочих дней", — пояснила служба.

По оценкам ФАС, заключение регуляторных соглашений повысит прозрачность и эффективность тарифного регулирования, а также позволит стимулировать сетевые компании к сокращению издержек, которые оплачивает потребитель. Оно также обеспечит предсказуемость уровня тарифов на передачу электроэнергии в долгосрочной перспективе, что повысит инвестиционную привлекательность отрасли и качество электроснабжения.

"При заключении регуляторного соглашения также будет использоваться принцип "тариф в обмен на инвестиции", при котором тариф не повышается, а происходит внутреннее перераспределение в структуре его затрат", — заключила ФАС.