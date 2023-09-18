БАНГКОК, 18 сен — ПРАЙМ. Правительство Таиланда приняло решение о снижении цен на электроэнергию на 9%, начиная с сентября 2023 года, заявил в понедельник пресс-секретарь кабинета министров Чай Ватчаронг на брифинге для СМИ по результатам прошедшего в этот день заседания правительства. Таиланд стал самым популярным направлением у россиян на зимний сезон

"У меня есть хорошие новости. Кабинет министров сегодня принял официальное решение снизить цены на электроэнергию для населения, как и обещало правительство в своей политической программе. Цены снижаются с 4,35 бат за киловатт/час (0,121 доллара) не до 4,10 бат (0,115 доллара), как предполагалось ранее, а до 3,99 бат (0,112 доллара) за киловатт/час", — сообщил он журналистам.

"Вы помните, что на предыдущем заседании кабинета на прошлой неделе премьер-министр Сеттха Тхависин, занимающий также пост министра финансов, заслушав доклад руководителей энергетической отрасли о готовности к снижению цен на электроэнергию, попросил их рассмотреть вариант более существенного снижения цен, чем планировалось ранее. Сегодняшнее решение было принято на основе оценки специалистами отрасли, проведенной и предоставленной кабинету в результате рассмотрения таких возможностей", — сказал Ватчаронг.

Скорейшее снижение цен на электричество, сильно выросших в Таиланде за последние 4 года, было одним из предвыборных обещаний партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"), которая в настоящее время возглавляет правящую коалицию страны. Объявленное в понедельник снижение цен — дотационная мера, которая достигается за счет реструктуризации бюджета и доходов государства от энергетической отрасли. Таиланд производит электроэнергию в основном на тепловых электростанциях, работающих на угле и газе, причем доля газовых электростанций в производстве электричества интенсивно растет. Также Таиланд приобретает значительные объемы электроэнергии у соседнего Лаоса, где электроэнергия производится каскадом гидроэлектростанций различной мощности, построенных на реке Меконг и ее притоках. Помимо обеспечения собственных нужд, Лаос экспортирует электроэнергию в Таиланд и южные провинции Китая.

Снижение цен, объявленное правительством, составляет немногим более 9%, что для населения Таиланда, страны с относительно дорогим электричеством, имеет большое значение, так как в домах и квартирах граждан из-за тропического климата интенсивно используются такие энергоемкие бытовые приборы, как кондиционеры воздуха и холодильники. Среднемесячный счет за электроэнергию для семьи из 4 человек, живущей в квартире полезной площадью до 60 квадратных метров в многоквартирном доме в 12-миллионном Бангкоке, и использующей кондиционеры по 12 часов в сутки, составляет сейчас не менее 100-150 долларов. Для отдельного частного двухэтажного дома, расположенного на окраине города, где прохладнее, чем в центре, и можно включать кондиционеры попеременно, счет составляет не менее 80 долларов. Но и в таком доме семья, использующая одновременно три кондиционера, из которых два работают, практически, постоянно, платит в месяц за электричество более 300 долларов.