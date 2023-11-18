МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Украина расширила возможности импорта электроэнергии из стран Европейского Союза и способна принимать до 1,2 гигаватта мощности, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В США потребовали проверить, куда Киев тратит деньги

"(Энергетикам — ред.) уже удалось восстановить около 1,9 гигаватта генерирующих мощностей. До конца года планируется восстановить еще 1,3 гигаватта дополнительной мощности. Расширили возможности для импорта электроэнергии из ЕС. Сейчас мы можем импортировать до 1,2 гигаватта мощности, а год назад было 500 мегаватт", — приводит слова Шмыгаля Telegram-канал "Правительство онлайн".

Шмыгаль уточнил, что восстановлено более 440 объектов теплоснабжения. Кабмин Украины также утвердил постановление, которым упрощается завоз генераторов и трансформаторов.

Как сообщала в апреле этого года национальная украинская энергетическая компания "Укрэнерго", во взаимодействии с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E был увеличен лимит импорта электроэнергии на Украину до 1050 мегаватт мощности. В конце июля прошлого года доступная пропускная способность с европейской энергосистемой составляла 100 мегаватт и продолжала постепенно увеличиваться до 850 мегаватт.