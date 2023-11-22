МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Стоимость поставок электроэнергии в ФРГ и Франции в 2024 году снизилась до уровня ноября 2021 года, пишет агентство Bloomberg. Жителей Франции предупредили о росте цен на электричество в 2024 году

Стоимость электричества для поставки в Германию на 2024 год снизилась до 110,18 евро (около 120,15 доллара) за мегаватт-час, во Франции ожидается аналогичный уровень цен, но несмотря на значительное снижение, стоимость электричества все еще вдвое выше, чем до пандемии.

Рост производства возобновляемых источников энергии и снижение спроса на электроэнергию поспособствовали снижению цен на углероды. На стоимость также повлияло снижение цен в рамках корпоративных соглашений, по которым некоторые потребители получают компенсацию за коммунальные платежи.

"Потребители должны приспособиться к новой реальности высоких цен на электричество", — отметила Хелен Дьюхерст из BloombergNEF.

По данным агентства, цены на электроэнергию в Германии показали значительное снижение уже в октябре, по итогам сентября в годовом выражении стоимость сократилась на 14,7 процента.