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2023
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Стоимость электроэнергии в Европе снизилась до двухлетнего минимума
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Стоимость поставок электроэнергии в ФРГ и Франции в 2024 году снизилась до уровня ноября 2021 года, пишет агентство Bloomberg. Стоимость электричества для поставки в Германию на... ПРАЙМ, 22.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Стоимость поставок электроэнергии в ФРГ и Франции в 2024 году снизилась до уровня ноября 2021 года, пишет агентство Bloomberg.
Стоимость электричества для поставки в Германию на 2024 год снизилась до 110,18 евро (около 120,15 доллара) за мегаватт-час, во Франции ожидается аналогичный уровень цен, но несмотря на значительное снижение, стоимость электричества все еще вдвое выше, чем до пандемии.
Рост производства возобновляемых источников энергии и снижение спроса на электроэнергию поспособствовали снижению цен на углероды. На стоимость также повлияло снижение цен в рамках корпоративных соглашений, по которым некоторые потребители получают компенсацию за коммунальные платежи.
"Потребители должны приспособиться к новой реальности высоких цен на электричество", — отметила Хелен Дьюхерст из BloombergNEF.
По данным агентства, цены на электроэнергию в Германии показали значительное снижение уже в октябре, по итогам сентября в годовом выражении стоимость сократилась на 14,7 процента.