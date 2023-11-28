МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Технологические нарушения энергоинфраструктуры на юге России, вызванные непогодой, могут осложнить ситуацию с экспортом российской электроэнергии, не исключил в беседе с РИА Новости руководитель аналитического центра "Яков и Партнёры" Геннадий Масаков. В МЧС сообщили о полном восстановлении энергоснабжения на юге России

"Уже этой осенью ситуация доходила до того, что диспетчерам приходилось приостанавливать экспорт электричества в соседние южные страны с целью обеспечения внутреннего потребления. В этом свете такой сильный удар по инфраструктуре на Юге, безусловно, усугубит ситуацию. В связи с этим возможно ожидать перебои экспорта электроэнергии на Юг от России в целях стабилизации поставок на внутреннем рынке", — сказал он.

Эксперт напомнил, что часть регионов на юге России являются энергодефицитными, к ним относятся Краснодарский край и Крым. "Дефицит будет сохраняться. В 2023 году в Краснодарском крае разрыв между мощностью электростанций и максимумом потребления составит полтора раза, а к 2028 году он вырастет до 1,6 раза", — отметил эксперт.

Сильный ветер, местами достигавший 30-33 метров в секунду, и обильные осадки на юге России обесточили в понедельник почти 2 миллиона потребителей. Восстановление затрудняется из-за перепадов температуры и все еще сильного ветра. По данным Минэнерго, полностью завершить восстановительные работы планируется завтра.