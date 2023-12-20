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Глава Минэнерго отчитался о работе по электрификации Восточного полигона
Энергосети
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Завершена работа по электрификации первого этапа Восточного полигона, выстроено 14 объектов, объем инвестиций составил 160 миллиардов рублей, заявил глава Минэнерго РФ Николай... ПРАЙМ, 20.12.2023
энергетика, энергосети, новости, николай шульгинов, восточный полигон, электрификация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Завершена работа по электрификации первого этапа Восточного полигона, выстроено 14 объектов, объем инвестиций составил 160 миллиардов рублей, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"Мы завершили работу по строительству инфраструктуры для Восточного полигона. Это 160 миллиардов (рублей — ред.), несколько лет, 14 объектов, 220-500 киловольт, обеспечили провозную мощность 173 миллиона тонн. Дальше работаем по второму этапу", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".