МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Завершена работа по электрификации первого этапа Восточного полигона, выстроено 14 объектов, объем инвестиций составил 160 миллиардов рублей, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Белоусов раскрыл планы по увеличению провозной мощности Восточного полигона

"Мы завершили работу по строительству инфраструктуры для Восточного полигона. Это 160 миллиардов (рублей — ред.), несколько лет, 14 объектов, 220-500 киловольт, обеспечили провозную мощность 173 миллиона тонн. Дальше работаем по второму этапу", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".