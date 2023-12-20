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2023
https://1prime.ru/Energy/20231220/842619026.html
Шульгинов назвал стоимость восстановления энергосистем в новых регионах
Энергосети
Новости
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ОКОЛО 70 МЛРД РУБ БУДЕТ ПОТРАЧЕНО НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГОИНФРАСТРУКТУРЫ В НОВЫХ РЕГИОНАХ РФ В 2024-2025 ГГ — ШУЛЬГИНОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 20.12.2023
энергетика, энергосети, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ОКОЛО 70 МЛРД РУБ БУДЕТ ПОТРАЧЕНО НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГОИНФРАСТРУКТУРЫ В НОВЫХ РЕГИОНАХ РФ В 2024-2025 ГГ — ШУЛЬГИНОВ
Новость дополняется