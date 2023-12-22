МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) можно будет быстро запустить, как только станция перестанет быть в зоне досягаемости украинских обстрелов, для этого нужно отодвинуть линии фронта, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Россия и МАГАТЭ договорились провести полномасштабные консультации по ЗАЭС

"По атомной станции обстрелов нет, но она все равно работает у нас в режиме пяти реакторов в холодном резерве, один реактор сегодня работает сам на себя, что поддерживает станцию. Она абсолютно в живом состоянии. У нее все системы, которые должны обеспечиваться для ее жизнеспособности, поддерживать ее в рабочем режиме, сегодня работают", — рассказал Балицкий.

По его словам, ЛЭП по периметру станции, "перебитые" обстрелами ВСУ, на сегодняшний день нельзя начать восстанавливать с точки зрения безопасности. "Поэтому как только противник будет вне зоны досягаемости обстрела, мы запустим атомную станцию, нам это, в принципе, не проблемно вообще", — подчеркнул губернатор.

Отвечая на вопрос о расстоянии, на которое нужно отодвинуть противника для запуска АЭС, Балицкий заявил о необходимости освободить города на противоположной стороне Днепра, откуда Киев и ведет обстрелы из ствольной артиллерии — Марганец и Никополь.

"Да, надо (отодвинуть линии фронта). Или же гарантированный мир, ну, если это будет решено руководством. Города Марганец и Никополь находятся с той стороны речки, там расстояние буквально 10-12 километров от точки пуска выстрела до прилета. Оттуда летит к нам ствольная артиллерия. Поэтому даже пока последняя пушка там не будет уничтожена, выпустить людей на обслуживание, на ремонтные работы периферии мы не можем", — объяснил глава региона.

В целом, повторил он, "запустить станцию — никаких проблем", как и восстановить линии электропередач по периметру, но в регионе "никуда не спешат" с запуском АЭС — с электроэнергией проблем нет. "Запорожская область полностью обеспечена и электричеством, и углем, и газом, который мы провели еще в том году, когда нам Украина отключила газ", — заключил Балицкий.

РЕАКТОРЫ В НОРМЕ

Украинские войска не смогут нанести Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) такой ущерб, чтобы вызвать экологическую катастрофу, угрозы старения или разрушения станции изнутри также нет — атомные реакторы находятся в стабильном состоянии, заявил Балицкий.

"Могу сказать, что с точки зрения того, что есть на вооружении у противника, ядерным коллапсом или катастрофой не угрожает. Они не могут все равно, используя те силы и средства, которые у них есть, нанести достаточный ущерб, чтобы вызвать экологическую катастрофу или радиоактивное заражение", — заявил он.

Со стороны самой станции, отметил губернатор, также нет каких-либо угроз.

"Атомные реакторы находятся в абсолютном… стабильном состоянии, в абсолютном понимании со стороны руководства и Росатома. На сегодняшний день нет никаких угроз старения станции, ее какого-то разрушения. Она год постоит, два постоит — сколько надо, столько и простоит", — подчеркнул он.

Балицкий сообщил, что персонала для обслуживания станции достаточно. Каждый реактор находится в "рабочем, исправном состоянии", заверил он.

"Сейчас из шести четыре на (ядерном топливе) Westinghouse работают, и два из них работают на наших ТВЭЛ… Четыре реактора заглушены по причине того, что обслуживать Westinghouse – есть свои сложности. Два реактора, которые работают на ТВЭЛ, вполне могут нами обслуживаться и работать в тех регламентных нормах, которые позволяют сегодня МАГАТЭ и Росатом", — объяснил Балицкий.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.