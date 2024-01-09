МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Рекордный уровень потребления электроэнергии с начала этого отопительного сезона зафиксирован на Украине во вторник, делается все возможное, чтобы избежать дефицита в энергосистеме страны, сообщили в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго". В ООН раскрыли, сколько украинцев планируют вернуться на родину из Европы

"Утром диспетчерский центр "Укрэнерго" фиксирует рекордный за этот отопительный сезон уровень потребления. Энергетики делают все возможное, чтобы избежать появления в энергосистеме дефицита электроэнергии без применения аварийной помощи от энергосистем других стран", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".

В компании призвали магазины и торговые центры выключать вывески и уменьшать яркость освещения витрин, а бытовых потребителей — не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Ранее "Укрэнерго" обратились к гражданам с просьбой экономить свет. Повышение потребления электроэнергии связывают с похолоданием и сложными погодными условиями.

Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.