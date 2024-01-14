МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Жителей Киева задолжали 5,4 миллиона долларов за электроэнергию, а в Днепропетровской области задолженность достигла порядка 11 миллионов долларов, должникам грозит отключение света, рассказал украинский телеканал ТСН со ссылкой на энергокомпанию YASNO ДТЭК. Долг за электричество на Украине превысил $1,6 миллиарда

"Без света могут остаться 2,2% жителей Киева из-за задолженности. Сейчас в столице 28 тысяч должников подлежат отключению — они задолжали 206 миллионов гривен (5,4 миллиона долларов). При невозможности уплатить долг его могут реструктурировать. Также есть возможность оформления субсидий", — говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале телеканала.

По данным ТСН, в Днепропетровской области за свет задолжали 46 тысяч потребителей, долг составляет 417,5 миллиона гривен (10,9 миллиона долларов).

Ранее украинское издание "Эспрессо" написало, что кабинет министров Украины отменил введенный мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам.