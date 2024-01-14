2024-01-14T13:16:04+03:00
2024-01-14T13:16:04+03:00
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В Киеве подсчитали сумму долгов граждан за электричество
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Жителей Киева задолжали 5,4 миллиона долларов за электроэнергию, а в Днепропетровской области задолженность достигла порядка 11 миллионов долларов, должникам грозит отключение... ПРАЙМ, 14.01.2024
энергетика, энергосети, новости, в мире, украина, электричество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Жителей Киева задолжали 5,4 миллиона долларов за электроэнергию, а в Днепропетровской области задолженность достигла порядка 11 миллионов долларов, должникам грозит отключение света, рассказал украинский телеканал ТСН со ссылкой на энергокомпанию YASNO ДТЭК.
"Без света могут остаться 2,2% жителей Киева из-за задолженности. Сейчас в столице 28 тысяч должников подлежат отключению — они задолжали 206 миллионов гривен (5,4 миллиона долларов). При невозможности уплатить долг его могут реструктурировать. Также есть возможность оформления субсидий", — говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале телеканала.
По данным ТСН, в Днепропетровской области за свет задолжали 46 тысяч потребителей, долг составляет 417,5 миллиона гривен (10,9 миллиона долларов).
Ранее украинское издание "Эспрессо" написало, что кабинет министров Украины отменил введенный мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам.