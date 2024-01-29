МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию для населения Украины в 2024 году вырастут вдвое в рамках представленного Вашингтоном списка реформ, сообщил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. Белоруссия подняла тариф на транзит нефти из Казахстана и России в Европу

Американское посольство на Украине сообщило в сентябре на своем сайте, что Вашингтон передал Киеву список предлагаемых приоритетных реформ в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу. Посольство также привело слова президента США Джо Байдена о том, что, продвигая реформы на Украине, США стремятся создать условия для инвестиций в нее со стороны американских и европейских компаний.

"К этому решению (повышению тарифов — ред.) нас подталкивают наши партнеры. Мы хорошо помним публичное письмо Белого дома к украинским властям с перечнем реформ, которые Украине желательно выполнить для того, чтобы и дальше получать и финансовую, и военную помощь от Соединенных Штатов… Можно говорить, что цена вырастет примерно вдвое по сравнению с сегодняшними цифрами", — сказал Нагорняк в интервью украинскому изданию "Телеграф".

Кабмин Украины в начале января отменил введенный в марте 2022 года мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам.

На данный момент тариф на электроэнергию для населения в стране составляет 2,64 гривны/кВт.ч (0,07 доллара).

В конце октября прошлого года министерство энергетики Украины сообщало, что тарифы на электроэнергию для жителей повышать пока не планируют.