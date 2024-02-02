МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. "Сообщество потребителей энергии" обратилось к правительству установить максимальный потолок потребления электроэнергии гражданами по льготным тарифам, пишет "Коммерсантъ". Шмыгаль пообещал украинцам не менять тарифы на электроэнергию зимой

Согласно инициативе, предлагается ограничить максимальный объем электроэнергии на уровне 10,8 тысяч кВт/ч — это тот объем, который способен потребить объект, подключенный к мощности 15 кВт.

СПЭ отметили, что целью инициативы является отсеять "серых" майнеров, потребляющих электроэнергию в промышленных масштабах по тарифам, установленных для населения.

Как пишет "Коммерсант", средний порог первого диапазона потребления соответствует среднемесячному потреблению в 10 тысяч кВт/ч в неотопительный период, второго диапазона — 17 тысяч кВт/ч. Тариф для второго диапазона относительно первого увеличивается в среднем на 16%, а для третьего диапазона относительно первого — на 75%.

По оценке "Сообщества", максимальный объем потребления в рамках установленного тарифа на электроэнергию установлен на уровне свыше 40 тысяч кВт/ч в месяц (Псковская область, Республика Коми), свыше 30 тысяч кВт/ч в Бурятии, более 20 тысяч в Рязанской области, Вологодской, Московской областях и Карачаево-Черкессии. В остальных регионах третий диапазон ограничен в пределах до 15 тысяч кВт/ч в месяц.