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2024
https://1prime.ru/Energy/20240202/842970172.html
Бизнес предложил ограничить льготное потребление электроэнергии
Энергосети
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"Сообщество потребителей энергии" обратилось к правительству установить максимальный потолок потребления электроэнергии гражданами по льготным тарифам, пишет "Коммерсантъ"... ПРАЙМ, 02.02.2024
энергетика, энергосети, новости, россия, промышленность, электроэнергия, потребление, льготный тариф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. "Сообщество потребителей энергии" обратилось к правительству установить максимальный потолок потребления электроэнергии гражданами по льготным тарифам, пишет "Коммерсантъ".
Согласно инициативе, предлагается ограничить максимальный объем электроэнергии на уровне 10,8 тысяч кВт/ч — это тот объем, который способен потребить объект, подключенный к мощности 15 кВт.
СПЭ отметили, что целью инициативы является отсеять "серых" майнеров, потребляющих электроэнергию в промышленных масштабах по тарифам, установленных для населения.
Как пишет "Коммерсант", средний порог первого диапазона потребления соответствует среднемесячному потреблению в 10 тысяч кВт/ч в неотопительный период, второго диапазона — 17 тысяч кВт/ч. Тариф для второго диапазона относительно первого увеличивается в среднем на 16%, а для третьего диапазона относительно первого — на 75%.
По оценке "Сообщества", максимальный объем потребления в рамках установленного тарифа на электроэнергию установлен на уровне свыше 40 тысяч кВт/ч в месяц (Псковская область, Республика Коми), свыше 30 тысяч кВт/ч в Бурятии, более 20 тысяч в Рязанской области, Вологодской, Московской областях и Карачаево-Черкессии. В остальных регионах третий диапазон ограничен в пределах до 15 тысяч кВт/ч в месяц.