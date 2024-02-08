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В Крыму подготовили иск к Украине из-за энергоблокады
Энергосети
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Крым завершил основную подготовку иска к Украине по энергоблокаде, его планируют подать в суд в конце февраля, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... ПРАЙМ, 08.02.2024
энергетика, энергосети, новости, крым, украина, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — ПРАЙМ. Крым завершил основную подготовку иска к Украине по энергоблокаде, его планируют подать в суд в конце февраля, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что следующий после водной блокады иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Его подсчет начался. Ущерб превысил 5 триллионов рублей.
"Основная подготовка иска к Украине по энергоблокаде завершена, его претензионная часть сформулирована. Сейчас нашей рабочей группой уточняется ряд последних деталей. Предприятиям и бюджету полуострова был нанесен колоссальный урон", — сказал Константинов.
По его словам, подать иск планируют в конце февраля, после проведения итогового совещания рабочей группы.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года, а также строительством двух новых ТЭС.