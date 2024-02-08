СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — ПРАЙМ. Крым завершил основную подготовку иска к Украине по энергоблокаде, его планируют подать в суд в конце февраля, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Херсонская область предъявит к Украине иск за нанесенный ущерб

Ранее сообщалось, что следующий после водной блокады иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Его подсчет начался. Ущерб превысил 5 триллионов рублей.

"Основная подготовка иска к Украине по энергоблокаде завершена, его претензионная часть сформулирована. Сейчас нашей рабочей группой уточняется ряд последних деталей. Предприятиям и бюджету полуострова был нанесен колоссальный урон", — сказал Константинов.

По его словам, подать иск планируют в конце февраля, после проведения итогового совещания рабочей группы.

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года, а также строительством двух новых ТЭС.