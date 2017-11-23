Рынок акций РФ вырос во главе с АФК "Система"

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Рынок акций РФ в пятницу вырос по основным индексам во главе с АФК "Система" AFKS.

Индекс Мосбиржи к закрытию пятницы вырос на 0,46% - до 2102,94 пункта, индекс РТС – на 0,77%, до 1135,7 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 14 копеек – до 58,32 рубля, курс евро - на 32 копейки, до 69,41 рубля.

Февральский фьючерс марки Brent рос на 0,12% - до 64,98 доллара за баррель.

АКЦИИ АФК В ОЖИДАНИИ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ

Акции АФК "Система" весь день росли на ожиданиях инвесторами мирового соглашения с "Роснефтью" ROSN и были переведены Московской биржей в особый режим торгов в виде дискретного аукциона из-за стремительного роста.

"Одной только этой новости хватило для того, чтобы акции "Системы" "выстрелили" буквально в небеса, показав рост почти в 23%, из-за чего торги этой бумагой пришлось переводить в режим дискретного аукциона. Что даже несмотря на последующий откат и возврат к нормальному режиму торгов вывело АФК "Система" в лидеры роста сегодняшнего дня, сделав основным драйвером долгожданного роста. Напомним – до этого пять торговых сессий подряд российский фондовый рынок закрывался в негативной области", - комментирует Алексей Коренев из "Финама".

К закрытию акции АФК подорожали на 16,74% - до 9,62 рубля. Днем они подскакивали на 23,8%, до 11,9 рубля - максимума с 7 декабря. Бумаги контролируемой "Системой" компании МТС MTSS дорожают на 0,09%, акции "Детского мира" растут на 4,5%, бумаги "Роснефти" снизились на 0,02%.

После закрытия торгов акциями на Московской бирже стало известно, что все участники судебного спора "Роснефти", "Башнефти" BANE, Башкирии и АФК "Система" подписали согласованное советом директоров башкирской компании мировое соглашение, по которому АФК обязуется выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей, при этом стороны после выплат обязуются отказаться от взаимных претензий.

Акции компаний будут отыгрывать эту новость уже в понедельник, отмечают аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "МРСК Центра" MRKC(3,87%), "Уралкалия" (3,19%), ЛСР (3,16%), ВТБ (2,65%), "Мостотреста" MSTT(2,07%), обыкновенные акции "Татнефти" TATN(2,05%), ФСК ЕЭС FEES(2,02%), обыкновенные акции "Башнефти" (2,01%), "Норникеля" (1,7%).

Среди акций по снижению – акции "Мосэнерго" MSNG(-3,05%), "Яндекса" YNDX(-2,76%), ММК (-2,12%), "М.Видео" (-1,44%), "Аптечной сети 36 и 6" (-1,23%), ОГК-2 (-1,19%), "Соллерса" SVAV(-1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В понедельник все зарубежные биржи закрыты – празднуют Рождество, напоминает Коренев из "Финама".

"Во вторник празднует большинство, но кое-какая статистика все же будет. В Японии выйдет базовый индекс потребительских цен и уровень безработицы. США опубликуют индекс доверия потребителей СВ. В ночь на среду выйдут традиционные запасы нефти от Американского института нефти, а днем - индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США", - напоминает он.

Затем, в четверг Япония отчитается об объемах промышленного производства и объемам розничных продаж. США расскажут о своем сальдо внешней торговли и числе первичных заявок на получение пособий по безработице. Будут опубликованы данные по запасам сырой нефти. В пятницу выйдет индекс потребительских цен в Германии.

На графике индекса Мосбиржи продолжается борьба за уровень 2100 пунктов, исход которой может стать определяющим для дальнейшей динамики рынка, отмечает Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

"Так, в случае, если "быки" отыграют эту отметку, они получат возможность продолжить коррекционный рост с выходом индекса в район 2150 пунктов. Если же этого не случится, мы можем увидеть углубление коррекции и уход рынка в район 1950–2000 пунктов",- считает он.