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Биткоин удерживается возле $15 тыс после падения


Рынки / Валюта

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) сохраняет свои позиции около 15 тысяч долларов после значительного падения на прошлой неделе, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.37 мск биткоин дорожал на 11%, до 15,42 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 11,3%, до 15,08 тысячи долларов, на GDAX - на 9,25%, до 15,48 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 10%, до 15,3 тысячи долларов.

После достижения отметки в 20 тысяч долларов 17 декабря биткоин начал стремительно терять в цене, в конце прошлой недели криптовалюта дешевела до 13 тысяч долларов и ниже. После этого цена на биткоин начала коррекционный рост. "Рынок криптовалют взлетел до астрономических высот, так что он должен вернуться к реальности", - считает старший рыночный аналитик eToro Мати Гринспен (Mati Greenspan), чьи слова приводит агентство Блумберг.

Криптовалюта Ethereum поднималась в цене на 3,3%, до 767,98 доллара, Bitcoin Cash - на 6,9%, до 3,05 тысячи долларов, Ripple - дорожала на 9,5%, до 1,12 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 582,03 миллиарда долларов, причем неделей ранее показатель находился возле отметки в 600-630 миллиардов долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 44% всего рынка криптовалют, Ethereum - 13%, Bitcoin Cash - 9%.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж.

Coindesk - медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.

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