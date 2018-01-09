S&P вновь объявило дефолт по гособлигациям Венесуэлы

МЕХИКО, 9 янв /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) во вторник вновь снизило кредитный рейтинг Венесуэлы по одному виду гособлигаций до дефолтного уровня "D" с "СС".

Это касается глобальных облигаций со сроком погашения в 2020 году. "Венесуэла не сделала купонный платеж на 45 миллионов долларов с учетом 30-дневного льготного периода", - говорится в сообщении агентства.

При этом суверенный рейтинг долгосрочного долга страны остался на уровне "SD", или частичного неисполнения.