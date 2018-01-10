Основные фондовые индексы США закрылись на исторически максимальном уровне

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США во вторник закрылись на исторически максимальном уровне, для S&P это стал уже шестой рекорд с начала года – лучший показатель с 1964 года, и следует из данных американских бирж.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,41% - до 25385,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,13%, до 2751,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,09%, до 7163,58 пункта.

"Это напоминает мне январь 2000 года. Этот пугающий, непреклонный рост", - сказал агентству MarketWatch старший экономический стратег Capitol Securities Management Кент Энджелк (Kent Engelke).

Порадовал инвесторов тот факт, что некоторые американские ритейлеры, в частности, Target, Kohl’s Corp и Lululemon Athletica, сообщили о сильном росте сопоставимых магазинных продаж на рождественских и новогодних каникулах, а также улучшили прогнозы выручки за четвертый квартал.

Инвесторы обратили внимание на заявления ряда представителей Федрезерва. Ранее глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) сказал, что ФРС США следует продолжать повышать процентную ставку, однако более медленными темпами в сравнении с прошлым годом.

При этом на минувшей неделе глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер (Loretta Mester) сообщила, что ожидает в 2018 году четыре повышения процентной ставки. Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс (John Williams) заявил, что рассчитывает на три увеличения ставки, поскольку налоговая реформа будет способствовать росту экономики.