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Bayer открыл ускоренный сбор заявок на акции Covestro на сумму в 1,5 млрд евро


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 10 янв/ПРАЙМ/. Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer AG начал ускоренный сбор заявок на продажу акций своей дочерней компании Covestro, производителя полимерных материалов, на сумму в 1,5 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе компании.

"Размещение акций было начато в среду после закрытия бирж, оно направлено исключительно на институциональных инвесторов", - говорится в заявлении компании.

Bayer отмечает, что намерен продать всю долю в Covestro в среднесрочной перспективе.

Сейчас Bayer напрямую владеет долей в "дочке" в 24,6%. При этом 8,9% бумаг компании Covestro до сих пор находятся в фонде Bayer Pension Trust.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer) и "Супрадин" (Supradyn).

Компания Covestro занимается производством полиуретанов, поликарбонатов, клеев, покрытий и спецматериалов. Компания работает в 30 странах Европы, Азии и Северной и Южной Америки.

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