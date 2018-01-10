FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистая прибыль ФРС США по итогам 2017 г упала на 17%, до $80,7 млрд


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Чистая прибыль Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам 2017 года упала на 17% по сравнению с 2016 годом, до 80,7 миллиарда долларов, следует из предварительных данных регулятора.

Снижение прибыли по сравнению с прошлым годом объясняется, в первую очередь, увеличением расходов Федрезерва на 13,8 миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом на выплату процентов по депозитам, размещаемым банками в ФРС.

При этом процентный доход по ценным бумагам, приобретаемым Федрезервом на открытом рынке, в 2017 году вырос на 2,5 миллиарда долларов, что частично компенсировало рост процентных расходов, сообщается в релизе.

По итогам 2017 года Федрезерв перечислит Минфину США около 80,2 миллиарда долларов.

Окончательные данные ФРС опубликует в марте, и финансовый отчет может быть скорректирован по сравнению с предварительными результатами, отмечено в сообщении.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ