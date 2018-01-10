Чистая прибыль ФРС США по итогам 2017 г упала на 17%, до $80,7 млрд

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Чистая прибыль Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам 2017 года упала на 17% по сравнению с 2016 годом, до 80,7 миллиарда долларов, следует из предварительных данных регулятора.

Снижение прибыли по сравнению с прошлым годом объясняется, в первую очередь, увеличением расходов Федрезерва на 13,8 миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом на выплату процентов по депозитам, размещаемым банками в ФРС.

При этом процентный доход по ценным бумагам, приобретаемым Федрезервом на открытом рынке, в 2017 году вырос на 2,5 миллиарда долларов, что частично компенсировало рост процентных расходов, сообщается в релизе.

По итогам 2017 года Федрезерв перечислит Минфину США около 80,2 миллиарда долларов.

Окончательные данные ФРС опубликует в марте, и финансовый отчет может быть скорректирован по сравнению с предварительными результатами, отмечено в сообщении.