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Золото коррекционно дешевеет после роста на слабом долларе


Commodities / Рынки

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Золото коррекционно дешевеет в четверг утром после удорожания из-за слабого доллара на фоне новостей о планах Китая сократить объем покупки гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.02 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,7 доллара, или на 0,13%, до 1317,6 доллара за тройскую унцию. В среду показатель достиг максимальной отметки с середины сентября прошлого года в 1328,6 доллара за унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,12%, до 17,01 доллара за унцию.

В среду агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что правительство Китая планирует сократить объем покупки государственных облигаций США. По словам источника, причинами такого решения стали напряженные торговые отношения с США и то, что рынок американских активов, в частности бондов, теряет привлекательность для инвесторов. Китай является одним из ключевых держателей долга США.

В результате курс доллара стал снижаться, а стоимость золота поднялась до максимума с сентября. Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая его дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Теперь трейдеры ожидают важную статистику по инфляции в США, которая будет опубликована в пятницу министерством труда страны. Аналитики ожидают, что в декабре показатель составил 2,1% в годовом выражении по сравнению с индикатором ноября в 2,2%, а в месячном - 0,2% против 0,4% месяцем ранее.

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