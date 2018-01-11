События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 января

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 11 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 3:30 AUD Австралия - Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) 0,50% 1,2% (факт) 13:00 EUR Еврозона - Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) 0,20% 0,60% 15:30 EUR Еврозона - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике 16:30 USD США - Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь) 0,30% 0,20% 16:30 USD США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 250 тыс 248 тыс 16:30 USD США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь) 0,40% 0,20% 16:30 CAD Канада - Индекс цен на новое жилье (м/м) (ноябрь) 0,10% 0,20% 22:00 USD США - Отчет об исполнении федерального бюджета США (декабрь) -139 млрд долл -40 млрд долл 23:30 USD США - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)

Российские события