Биткоин продолжил дешеветь, несмотря на опровержение планов его запрета в Южной Корее

МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжает снижаться и после опровержения новостей о планах запрета торговли криптовалютами в Южной Корее, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.57 мск биткоин дешевел на 7,32%, до 13,52 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 7,69%, до 13,32 тысячи долларов, на GDAX - на 6,92%, до 13,38 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 10,32%, до 13,35 тысячи долларов.

Кроме того, согласно данным агрегатора CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дешевеет на 9,08%, до 1,2 тысячи долларов, Ripple - растет в цене на 3,55%, до 2,06 доллара, Bitcoin Cash - снижается на 8,71%, до 2,49 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 679,6 миллиарда долларов. Доля биткоина - примерно 34% всего рынка криптовалют, Ethereum - 16%, Ripple - 12%.

При этом сервис-агрегатор цен CoinMarketCap еще с утра перестал транслировать котировки биткоина на крупнейших южнокорейских биржах Coinone и Bithumb, так как там эта криптовалюта торговалась с 30%-ной премией. Это вызвало обеспокоенность инвесторов и на других биржах и привело к распродаже биткоина.

Ранее в четверг ряд СМИ со ссылкой на министра юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги написали о том, что страна готовит законопроект, подразумевающий запрет торговли криптовалютами в стране. Якобы, по словам министра, власти обеспокоены ситуацией вкруг виртуальных валют. При этом Южная Корея сейчас является одним из крупнейших рынков торговли популярными биткоином и Ethereum.

Однако позднее днем СМИ передали, что министр финансов этой страны в официальном выступлении опроверг такой возможный запрет. Как сообщил портал новостей о криптовалютах ссn.com, министр заявил журналистам, что о запрете, предложенном министерством юстиции, он впервые узнал из СМИ. Он также уверил, что его министерство не согласно с таким подходом в регулировании рынка.