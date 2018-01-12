Биржи АТР закрылись преимущественно ростом вслед за рынками США

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно в плюсе на фоне оптимизма на американских биржах, индексы которых накануне снова обновили рекорды, свидетельствуют данные торгов.

По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,1%, до 3428,94 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снизился на 0,21%, до 1948,93 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,78%, до 31363,28 пункта, японский Nikkei 225 - опустился на 0,24%, до 23653,82 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,04% до 6070,1 пункта, корейский KOSPI - на 0,34%, до 2496,42 пункта.

По итогам торгов четверга фондовые индексы в США выросли до новых рекордно высоких отметок в ожидании начала сезона корпоративной отчетности. Так, в пятницу опубликуют свои отчеты J.P. Morgan Chase, BlackRock и Wells Fargo.

Участники торгов также обратили внимание на статистику из Китая. Так, по данным главного таможенного управления КНР, в декабре объем экспорта Китая вырос на 10,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт - всего на 4,5%. При этом аналитики ожидали, что показатель экспорта увеличится на 9,1%, а импорта - на 13%. Месяцем ранее показатели выросли на 12,3% и 17,7% соответственно. При этом профицит торгового баланса Китая составил в отчетном месяце 54,69 миллиарда долларов, что превысило ожидания аналитиков на уровне 37 миллиардов долларов.

"Хотя данные по торговле часто отмечаются высокой волатильностью, но это последнее ухудшение данных по импорту является признаком возможного ослабления внутреннего спроса в конце прошлого года", - приводит агентство Рейтер мнение старшего экономиста Capital Economics по Китаю Джулиана Эванс-Притчарда (Julian Evans-Pritchard).