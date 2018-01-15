Нефть дорожает на факторе договора ОПЕК+

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно поднимаются несмотря на то, что число буровых установок в США по итогам прошлой недели увеличилось, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03%, до 69,89 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,28%, до 64,48 доллара за баррель.

Цены на нефть остаются на максимальном уровне с 2014 года на фоне результатов сделки ОПЕК по снижению добычи в целях ребалансировки рынка, передает агентство Рейтер со ссылкой на оценку банка ANZ. Поэтому ее стоимость продолжает расти, несмотря на увеличение числа буровых установок в США по итогам прошлой недели, что, по мнению ряда аналитиков, могло бы скорректировать нефть вниз.

По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 12 января рабочей недели число буровых установок в стране выросло на 15 штук, или на 1,6%, до 939 единиц. Это самый сильный рост с июня прошлого года. При этом количество нефтяных буровых установок увеличилось на 10 штук, до 752 единиц.

"Многие верят, что нефтяные цены выше 60 долларов за баррель будут самокорректироваться, поскольку такая стоимость будет способствовать значительно большему уровню добычи в США, что приведет к росту предложения", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rivkin Securities Уильяма О'Лафлина (William O'Loughlin).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.