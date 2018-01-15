Биржи АТР закрылись разнонаправленно на оптимизме США и статистике в Китае

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой, что отражает оптимизм на американских биржах и новости из Японии и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,54%, до 3410,49 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite на 1,8%, до 1913,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,23%, до 31338,87 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,26%, до 23714,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 на 0,12% до 6077,1 пункта, корейский KOSPI - на 0,29%, до 2503,73 пункта.

В Китае инвесторы отыгрывали статистику объемов кредитования. ЦБ сообщил, что в декабре банки страны выдали кредиты на 584,4 миллиарда юаней (90,35 миллиарда долларов), что значительно ниже прогнозов на уровне 1 триллиона юаней (154 миллиарда долларов) и ноябрьского показателя в 1,12 триллиона юаней (173,2 миллиарда долларов). Это также самый низкий показатель с апреля 2016 года.

В то же время за весь 2017 год объем банковского кредитования в Китае составил рекордные 13,53 триллиона юаней (2,09 триллиона долларов). Некоторые эксперты связывают сокращение кредитования в декабре с сезонным фактором: под конец года банки традиционно кредитуют меньше.

Поддержать настроение инвесторов в других странах АТР смогла динамика фондовых индексов в США. Крупнейшие биржи страны в пятницу вновь выросли до рекордных уровней после публикации банковской отчетности, а также статистики розничных продаж и инфляции. "Рекордное закрытие Уолл-стрит в конце прошлой недели спровоцировало покупки на японском рынке", - полагают эксперты Okasan Online Securities, которых цитирует агентство Франс Пресс.

В Японии участники торгов обратили внимание на корпоративные новости. Так, японская телекоммуникационная и медиакорпорация SoftBank Group сообщила, что рассматривает возможность проведения IPO своего японского подразделения, специализирующего на беспроводной связи, SoftBank Corp. Окончательного решения еще не принято, но по оценкам экспертов компания может привлечь примерно 18 миллиардов долларов с помощью данного шага. На фоне данных сообщений акции компании по итогам торгов выросли в цене на 3,22%.