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Стоимость Xiaomi может быть оценена в $100 млрд в ходе IPO - СМИ


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Капитализация китайского производителя смартфонов Xiaomi в ходе запланированного первичного размещения акций (IPO) компании может быть оценена в 100 миллиардов долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, компания договорилась о привлечении банков Goldman Sachs и Morgan Stanley к проведению IPO. Сообщается также об участии в размещении китайского банка CLSA.

Ожидается, что размещение состоится во втором полугодии 2018 года.

Отдельно Xiaomi ведет переговоры с Credit Suisse и Deutshe Bank о подготовке своего IPO, по данным другого источника агентства. При этом он добавляет, что окончательного решения по банкам-организаторам еще не было принято.

Кроме того, Рейтер сообщает, что размещение, вероятнее всего, состоится на Гонконгской бирже. Аналитики, мнение которых приводит агентство, ожидают, что IPO Xiaomi станет крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году IPO китайского интернет-гиганта Alibaba.

Xiaomi – китайская компания, основанная в 2010 году и занимающая производством смартфонов и планшетов. По данным IHS iSuppli, в 2014 году компания впервые в своей истории вышла на третье место в мире по продажам смартфонов. При этом она все еще отстает по этому показателю от других китайских производителей — Huawei, Oppo и Vivo.

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