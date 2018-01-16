Обвал биткоина продолжается на опасениях закрытия криптовалютных бирж в Азии

МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) после резкого дневного обвала продолжает сильно дешеветь на новостях из Китая и Южной Кореи об ограничениях для криптовалютных бирж, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.00 мск биткоин дешевел на 19,78% - до 11,4 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом снижалась в цене на 19,53% - до 11,2 тысячи долларов, на GDAX - на 17,93%, до 11,4 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 16,76% - до 11,3 тысячи долларов.

Во вторник днем, около 13.00 мск, криптовалюта рухнула примерно с 13,82 тысячи долларов на закрытии понедельника до 11,42 тысячи долларов и далее торговалась в диапазоне 11,3-12,4 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также продолжают снижаться: Ethereum - на 20,7%, до 1,05 тысячи долларов, Ripple - на 30,1%, до 1,27 доллара, Bitcoin Cash - на 23,83%, до 1,88 тысячи долларов, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, за сутки снизилась до 547,1 миллиарда долларов с 711,4 миллиарда долларов.

Днем рынок криптовалют обвалился на новостях из Китая и Южной Кореи об ужесточении контроля за рынком. В понедельник СМИ сообщили со ссылкой на источники, что власти Китая могут заблокировать онлайн-платформы и мобильные приложения для торговли криптовалютой. В прошлом году власти страны уже решили закрыть криптовалютные биржи, находящиеся в юрисдикции КНР. Кроме того, южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на министра финансов страны сообщило, что правительство готовит пакет мер, чтобы ограничить "иррациональное" увлечение инвестициями в криптовалюту.

Аналитики, которых цитирует агентство Рейтер, не исключают дальнейшего падения стоимости биткоина, - новости о запретах в отрасли вызывают серьезное беспокойство у инвесторов.