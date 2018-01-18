Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США и сообщениях из Нигерии

МОСКВА, 18 янв ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг утром, реагируя на данные Американского института нефти (API) о запасах "черного золота" в США, а также сообщения о возможных атаках на нефтяной сектор Нигерии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.21 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14% - до 69,48 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,34%, до 64,19 доллара за баррель.

Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 января, снизились на 5,121 миллиона баррелей, до 414,4 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы уменьшатся только на 3,6 миллиона баррелей.

"Цены растут на фоне заметного сокращения запасов нефти", - приводит агентство Рейтер слова рыночного аналитика Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).

Теперь инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее в четверг. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 января, снизились на 0,84%, или на 3,5 миллиона баррелей, до 415,96 миллиона баррелей.

Рост нефтяных цен также поддерживают новости о возможных нападениях на нефтяной сектор Нигерии в течение нескольких дней. В среду вооруженная группировка "Мстители дельты Нигера" объявила о своем плане цикла атак, который "будет самым смертоносным и будет нацелен на глубоководную добычу нефти международными компаниями".