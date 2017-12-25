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Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме "Лукойла", НЛМК и "Северстали"


Рынки / Акции

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Лукойла" LKOH, НЛМК и "Северстали" CHMF, во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.41 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 0,78%, до 5,93 доллара, "Лукойла" - снижалась на 0,32%, до 68,06 доллара, "Новатэка" NVTK - увеличивалась на 0,15%, до 130,2 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP поднималась на 0,36% - до 5,26 доллара, "Газпром нефти" - на 2,17%, до 23,55 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,87%, до 1,96 доллара, Сбербанка SBER - на 0,64%, до 18,94 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 2,35%, до 20,45 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,62% - до 20,28 доллара, "Северстали" - дешевели на 0,03%, до 17 долларов. Цена расписок НЛМК уменьшалась на 0,52% - до 27,7 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT увеличивалась на 1,86%, достигая 26,82 доллара, "Ленты" - на 0,67%, до 6,74 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS дорожали на 1,89%, до 4,53 доллара.

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