Глава РФПИ: SPO "Детского мира" может пройти в ближайшие месяцы

ДАВОС (Швейцария), 23 янв - ПРАЙМ. Вторичное размещение акций "Детского мира", крупнейшего российского ритейлера детских товаров, может пройти в ближайшие месяцы, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"SPO "Детского мира"... мы смотрим на рынок, смотрим на то, что происходит. Мы видим большой интерес к этим инвестициям. Возможно, речь идет о ближайших нескольких месяцах", - сказал Дмитриев. Выручка "Детского мира" по итогам года оказалась несколько ниже ожиданий рынка

АФК "Система" AFKS и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден РФПИ и China Investment Corporation) в декабре отменили SPO "Детского мира" из-за ареста его акций в обеспечение второго иска "Роснефти" ROSN к "Системе". Стороны рассчитывали продать 6,3% акций "Детского мира" новым инвесторам, выручив 4,185 миллиарда рублей. В том числе АФК собиралась продать примерно 5% акций, в результате чего ее доля в ритейлере сократилась бы до 47,1%. Впоследствии "Роснефть" и АФК "Система" пошли на мировую.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир" и ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития). Это крупнейший розничный ритейлер детских товаров в России. АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд— еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.

Дмитриев также сообщил, что сделка по инвестированию Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в "Р-Фарм" будет закрыта в ближайшее время.

"Мы закроем "Р-Фарм" в ближайшее время", - сказал Дмитриев журналистам. Также он отметил, что РФПИ активно работает по медицине с Японским банком международного сотрудничества (JBIC). "Очень много совместных российско-японских проектов мы ожидаем", - сказал глава РФПИ.

В сентябре Дмитриев говорил, что первой инвестицией совместного инвестфонда станет покупка доли в компании "Р-Фарм", основным владельцем которой является глава "Деловой России" Алексей Репик. Тогда он отмечал, что РФПИ вложит десятки миллионов долларов в эту сделку.

РФПИ и JBIC в конце прошлого года объявили о создании Российско-японского инвестфонда с объемом инвестиций до 1 миллиарда долларов для финансирования совместных инвестиционных проектов двух стран в сфере сельского хозяйства, инфраструктуры и многих других. Глава "Р-Фарм" назвал хайпом попытку "Нативы" вызвать признание его компании банкротом

"Р-Фарм" - российская фармацевтическая компания, имеющая более 45 филиалов и представительств в РФ, странах СНГ, США, Германии, Японии, Турции и Индии. "Натива" - российская фармацевтическая компания с полным циклом производства, была основана в 2010 году. Компания специализируется на разработке и выпуске лекарственных средств для применения в пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии.

РФПИ планирует инвестировать в платформу "Доктис" совместно Российско-японским инвестфондом (РЯИФ), также заявил Дмитриев. "Мы исходим из того, что японский фонд вместе с нами проинвестирует в "Доктис", - сказал Дмитриев журналистам.

Также он отметил, что РФПИ активно работает по медицине с Японским банком международного сотрудничества (JBIC) . "Очень много совместных российско-японских проектов мы ожидаем", - сказал глава РФПИ.

Научно-популярный портал "Доктис" - действующий справочно-информационный проект о медицине и здоровье с онлайн-сервисами. Портал предоставляет новости здравоохранения, обзоры медицинского оборудования, экспертные мнения по проблемам медицины, в том числе планирования беременности и материнства.

РФПИ и JBIC в конце прошлого года объявили о создании Российско-японского инвестфонда с объемом инвестиций до 1 миллиарда долларов для финансирования совместных инвестиционных проектов двух стран в сфере сельского хозяйства, инфраструктуры и многих других. Фонд начал работу в сентябре 2017 года с проекта в сфере фармацевтики. Также РЯИФ инвестировал в капитал "Транснефти". Кроме того, совместно с РФПИ и ведущими фондами Ближнего Востока РЯИФ принял участие в IPO EN+ Group в ноябре 2017 года.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит 23-26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию РФ в 2018 году возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.