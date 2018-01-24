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Стоимость нефти снижается на неожиданном росте запасов сырья в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду снижаются в стоимости после сообщения о росте запасов сырья в США согласно данным Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17% - до 69,83 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,03%, до 64,45 доллара за баррель.

По данным института, запасы нефти в стране выросли на 4,75 миллиона баррелей за неделю к 17 января. Запасы бензина выросли на 4,1 миллиона, а дистиллятов - снизились на 1,3 миллиона. При этом предыдущие семь недель запасы нефти все время снижались. Аналитики ожидали, что за последнюю неделю запасы также сократились на 1,6 миллиона баррелей.

На прошлой неделе API сообщил о значительном снижении запасов нефти в 5,12 миллиона баррелей.

Теперь аналитики ожидают данных по запасам нефти от министерства энергетики страны, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозу аналитиков, запасы сырья за неделю по 19 января снизились на 1,6, или 0,4%, до 411,1 миллиона баррелей.

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