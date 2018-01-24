Европейские биржи снижаются в рамках коррекции после роста днем ранее

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют в среду негативную динамику после повышения днем ранее, при этом негатив ограничивают новые макроэкономических данные из Великобритании и еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,5%, до 7692,59 пункта, французский CAC 40 - на 0,25%, до 5521,5 пункта, немецкий DAX - на 0,15%, до 13538,9 пункта.

Коррекция на европейском рынке происходит после того, как во вторник основные биржевые индексы региона преимущественно выросли на сильной статистике, корпоративных отчетностях и новостях из США, при этом немецкий индекс DAX обновил исторический рекорд.

В то же время ограничить негативную динамику помогают новые статданные из Европы. Так, в среду стало известно, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в январе вырос до 58,6 пункта с 58,1 пункта месяцем ранее, что стало максимумом более чем за 11,5 лет. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 57,9 пункта.

Кроме того, безработица в Великобритании в сентябре-ноябре 2017 года сохранилась на уровне августа-октября в 4,3%. Таким образом, уровень безработицы в стране остается самым низким с 1975 года. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков. "Есть некоторые признаки того, что занятость в Великобритании больше не растет такими же темпами как раньше, или, возможно, она вообще не растет", - отмечают аналитики Danske Bank в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Участники торгов также обратили внимание на внутренние корпоративные новости. В частности, чистая прибыль фармацевтической компании Novartis составила 2,66 миллиарда долларов в четвертом квартале 2017 года, что на 6% выше показателя аналогичного периода 2016 года. Объем продаж компании также вырос на 5%, до 12,915 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручку компании на отметке 12,79 миллиарда долларов.