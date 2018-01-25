Доллар продолжает снижаться на комментариях Минфина США

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам продолжает снижаться, при этом евро растет накануне заседания ЕЦБ в четверг, следует из данных торгов.

По состоянию на 9.38 мск курс евро к доллару рос до 1,2455 доллара за евро с 1,2409 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшался до 108,75 иены за доллар со 109,22 иены на прошлых торгах.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,44%, до 88,81 пункта.

Инвесторы по-прежнему отыгрывают комментарии министра финансов США Стивена Мнучина по валюте. В среду он заявил, что не обеспокоен по поводу снижения курса американской валюты в последнее время. Он добавил, что слабый доллар - "это хорошо для экономики США", так как на валюту завязана торговля, которая развивается при более дешевом долларе.

Инвесторы расценили эти комментарии как поворот от традиционной валютной политики США. Как отмечает агентство Рейтер, главы минфина США на протяжении примерно 28 лет, с 1990 года, повторяли, что сильный доллар - это национальный интерес США.

Инвесторы также пристально следят за решением по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится позднее в четверг. Как ожидают эксперты, регулятор вновь сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. При этом аналитики будут обращать внимание на сигналы от регулятора, что существует беспокойство по поводу быстро растущего евро. Как пишет агентство, инвесторы опасаются, что сильный евро может затормозить повышение процентных ставок регулятора, ожидаемых в этом году.