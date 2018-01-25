Доллар опустился ниже 56 рублей впервые с мая 2017 г

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Курс российской национальной валюты на открытии торгов в четверг, 25 января, растет на нефти по $71 за баррель. Американская валюта уже уступила рубеж в 56 рублей за доллар, свидетельствуют данные торгов.

На 10.11 по московскому времени американский доллар снижался на 17 копеек - до 56,01 рубля. Евро снижался на 5 копеек - до 69,57 рубля.

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С утра четверга доллар уже дешевел до 55,97 рубля. Это минимум с весны прошлого 2017 года.

Ранее в четверг нефть сорта Brent впервые с 3 декабря 2014 года превысила $71 за бочку.