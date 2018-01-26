ЦБ РФ за 4 года отозвал лицензии у 359 банков, находится ближе к концу очистки сектора

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МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Банк России за последние четыре года отозвал лицензии у 359 банков, находится ближе к концу очистки сектора, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

"Большое количество отзывов лицензий в банковском секторе в последние четыре года связано с активизацией банковского надзора, активизацией Центрального банка и проведением Центральным банком последовательной политики оздоровления финансовой системы", - сказал Поздышев в эфире телеканала "Россия 24".

"За четыре года было отозвано 359 банковских лицензий. На самом деле, мы уже находимся ближе к концу этого пути", - добавил он.

По данным зампреда, в 2016 году ЦБ отозвал около 100 банковских лицензий, в то время как в 2017 году - 51 лицензию. "Это говорит о том, что очищение рынка близится к концу, нам нужно, по нашим оценкам, года два, для того, чтобы на нашем банковском рынке доминировали финансово-устойчивые кредитные организации и кредитные организации безусловно соблюдающие все законы и правила", - резюмировал Поздышев.

В конце декабря прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что очистка банковского сектора России от недобросовестных игроков будет продолжаться еще какое-то время, скорее всего два года. Набиуллина возглавляет ЦБ с июня 2013 года. С этого момента начался процесс "очистки" банковского сектора, в результате чего число банков в РФ сократилось почти на треть. Сейчас в стране насчитывается меньше 600 кредитных организаций.