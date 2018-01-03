Рынок акций РФ растет вслед за Сбербанком и компаниями нефтегазового сектора

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет вслед за Сбербанком и рядом компаний нефтегазового сектора. Индекс Мосбиржи к 13.06 мск увеличивался на 0,34%, до 2288,13 пункта, индекс РТС - на 0,56%, до 1282,08 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался при этом на 18 копеек, до 56,21 рубля, курс евро рос на 9 копеек, до 69,99 рубля, следует из данных Московской биржи.

Апрельский фьючерс марки Brent дешевеет на 0,63% - до 68,09 доллара за баррель.

БУМАГИ СБЕРБАНКА SBER ПЕРЕПИСАЛИ МАКСИМУМЫ

В лидерах роста вновь бумаги Сбербанка (обыкновенные акции растут на 1,75%, привилегированные – на 1,12%), которые толкают основные российские индексы вверх.

В среду префы и обыкновенные акции обновили уровни исторических максимумов, поднявшись до 217,49 рубля и 263,29 рубля соответственно.

"Перспективы Сбербанка тесно коррелируют с перспективами российского рынка акций в целом, настроениями инвесторов в российские активы. Если в феврале произойдет коррекция на рынке, акции Сбербанка можно будет купить дешевле. Если реализуются какие-либо риски, например, жесткие санкции, то бумаги Сбербанка будут стоить еще дешевле", - комментирует Василий Копосов из "КИТ Финанс Брокер".

В то же время, несмотря на впечатляющую динамику котировок в последние два года, Сбербанк остается недорогим в сравнении с зарубежными аналогами при том, что это один из самых прибыльных банков в мире, указывает он. Это, вместе с высокой ликвидностью, и является главной причиной того, почему акции продолжают расти, считает эксперт.

"Иными словами, риски в акциях Сбербанка равны рискам российского фондового рынка в целом. При условии развития позитивного сценария на российском рынке акций обыкновенные акции Сбербанка мы можем увидеть и в районе 300 рублей – потенциал еще не исчерпан", - добавляет аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА...

В лидерах роста в среду – также бумаги "Квадры", растущие более чем на 5%. К текущему моменту привилегированные акции росли на 5,09%, до 0,475 копейки, обыкновенные – на 5,65%, до 0,458 копейки (уже поднимались до 0,4635 копейки – максимума с мая 2013 года).

"Квадрой" движут исключительно ожидания продажи компании ее главным акционером, "Онэксимом", отмечает Александр Корнилов из "Атона". "С начала года слухи на эту тему в очередной раз активизировались, и мы видим спекулятивный рост на ожиданиях обязательной оферты от нового покупателя", - говорит он.

По его оценке, фундаментально компания стоит недешево (7,3 EV/EBITDA) на фоне российских генераторов, которые торгуются с мультипликатором 3,5-4,0, плюс у "Квадры" высокая долговая нагрузка.

Ряд бумаг нефтегазового сектора растет, несмотря на снижающуюся цену на нефть по марке Brent. Акции "Лукойла" LKOH поднимаются в цене на 0,57%, "Роснефти" ROSN– на 1,21% и акции "Новатэка" NVTK(0,58%).

Также растут бумаги "Татнефти" TATN(префы – на 1,42%, обыкновенные акции - на 0,56%) и бумаги "Башнефти" BANE(префы – на 0,42%, обыкновенные акции - на 0,31%).

Также среди лидеров роста - акции ИСКЧ (2,89%), "Аэрофлота" AFLT(1,76%), "Мегафона" MFON(1,65%), "Акрона" AKRN(1,6%), "Норникеля" (1,19%) и акции НМТП (1,17%).

...И СНИЖЕНИЯ

При этом дешевеют бумаги "Сургутнефтегаза" SNGS(префы – на 0,99%, обыкновенные акции - на 0,87%) на фоне укрепления рубля к доллару. Также снижаются акции "Газпрома" GAZP(-0,4%), "Газпромнефти" (-0,32%).

Однако в лидерах снижения в среду – бумаги банка "Возрождение" (префы падают на 4,66%, обыкновенные акции – на 7,16%).

Также среди лидеров снижения - акции "Магнита" MGNT(-2,73%), АФК "Система" AFKS(-1,32%), НЛМК (-1,08%), обыкновенные акции "Ростелекома" RTKM(-0,82%), акции Московской биржи (-0,8%) и акции ПИКа(-0,72%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс" до конца дня ожидает слабо негативную динамику на российских фондовых площадках. Целью снижения сегодня считаю уровень 2260 пунктов по индексу Мосбиржи, до конца недели ожидают индекс в диапазоне 2250–2280 пунктов, прогнозирует он.

"Настроения инвесторов далеки от панических, но продолжение ралли в феврале маловероятно. Для этого необходим прежде всего дальнейший рост котировок нефти, которые пока не могут уверенно перешагнуть барьер в 70 долларов за баррель, в первую очередь из-за увеличения объема добычи в США", - комментирует он. Индекс Мосбиржи проведет торги среды в границах 2255-2275 пунктов, прогнозирует Александр Разуваев из "Альпари".