Рынок акций РФ снижается вместе с зарубежными площадками

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается в понедельник вместе с зарубежными площадками на негативных настроениях инвесторов.

Индекс Мосбиржи к 15.42 мск снижался на 0,61% - до 2267,93 пункта, индекс РТС - на 0,97%, до 1260,37 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 15 копеек - до 56,7 рубля, курс евро - на 13 копеек - до 70,58 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent падает на 1,37% - до 67,64 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"Торги в Азии завершились падением основных индексов. Торги в Европе проходят на пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 теряет порядка 1,1%, следуя за коррекционными настроениями по всему миру", - комментирует Елена Кожухова из "Велес Брокер".

В понедельник на глобальном рынке акций продолжилась распродажа, вызванная как падением цен на товарных рынках, так и ростом опасений дальнейшего повышения ставок в США, в свою очередь замечает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

Акции "Аэрофлота" AFLT поднимаются более чем на 2% после публикации отчетности по РСБУ за 2017 год. К текущему моменту бумаги авиакомпании растут на 2,55% - до 136,8 рубля (уже подскакивали на 4,1% - до 139 рублей).

Чистая прибыль авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в 2017 году выросла по сравнению с 2016 годом на 21,7%, до 28,443 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на 4,4% - до 446,649 миллиарда рублей.

Акции "Фосагро" PHOR снижаются на 0,63%, несмотря на публикацию позитивных производственных данных за 2017 год.

Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2017 году увеличила производство удобрений на 12,3% по сравнению с показателем за 2016 год - до 8,341 миллиона тонн.

Объем продаж вырос на 12,2%, достигнув 8,105 миллиона тонн. В частности, объем продаж фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов за год вырос на 11,3% - до 6,489 миллиона тонн, их производство увеличилось на 11,4% - до 6,606 миллиона тонн.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции Polymetal (1,85%), ИСКЧ (1,38%), ЛСР (0,97%), "Русала" (0,95%), ММК (0,84%), а также префы "Сургутнефтегаза" SNGS(0,74%) и акции "Полюса" (0,67%).

Среди лидеров снижения – акции "Магнита" MGNT(-3,5%), "Распадской" (-3,32%), Qiwi (-2,98%), МТС MTSS(-2,4%), обыкновенные акции "Татнефти" TATN(-2,36%), а также акции "М.Видео" (-2,32%), префы банка "Возрождение" (-2,15%), акции "Газпром GAZP нефти" (-1,3%) и акции "Новатэка" NVTK(-1,13%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи проведет понедельник в области 2245-2280 пунктов, прогнозирует Александр Разуваев из "Альпари".

В понедельник рынок закроется в коридоре 2270-2280 пунктов, полагает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Нахождение индекса Мосбиржи ниже 2280 пунктов и индекса РТС ниже 1270 пунктов открывает им дорогу к снижению в район 2230 и 1230 пунктов соответственно, считает Кожухова из "Велес Брокер". Однако ситуация может измениться, если индексам по итогам дня удастся вернуть утерянные позиции, добавляет она.