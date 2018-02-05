Британский Virgin Money вслед за другими банками запретил покупку криптовалюты по картам

ЛОНДОН, 5 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британский банк Virgin Money, входящий в холдинг Virgin Group бизнесмена Ричарда Брэнсона, присоединился к кредитным организациям, запретившим своим клиентам покупать биткоины и другую криптовалюту по кредитным картам, следует из заявления банка.

Официальный представитель банка сообщил, что, в соответствии с политикой кредитной организации, ее клиенты "больше не смогут использовать кредитные карты Virgin Money для покупки криптовалюты".

Ранее в понедельник вступил в силу запрет британской банковской группы Lloyds Banking Group на покупку биткоина и других криптовалют по кредитным картам. На прошлой неделе об аналогичных мерах заявили JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup.

На фоне этих и других отрицательных для рынка новостей биткоин падает в цене более чем на 15%, торгуясь ниже 7 тысяч долларов. Другие криптовалюты также дешевеют.