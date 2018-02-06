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ЦБ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития


Компании / Финансы / Банки / Рынки

МОСКВА, 6 фев ПРАЙМ. Банк России с 6 февраля отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития (Тюмень), говорится в сообщении регулятора.

"Приказом Банка России с 6 февраля отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) Банк СБРР (ООО) (рег. № 1284, г. Тюмень)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦБ "неоднократно применял меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз - запрет на привлечение вкладов населения".

"В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации Банк СБРР (ООО) лицензии на осуществление банковских операций", - сообщает ЦБ.

Резкое ухудшение финансового положения СБРР, по информации ЦБ, произошло "в связи с осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств". Формирование по требованию надзорного органа необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организацией капитала, отметил регулятор.

В банке назначена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов.

Ранее источник в банковских кругах сообщил РИА Новости, что ЦБ 31 января отключил СБРР от своей системы расчетов.

Основными акционерами банка выступают совладельцы строительно-логистической компании ООО "Реском-Тюмень" Сергей и Матвей Тамилины, Владимир Марьин (совместно — 19,92%), Наталья Коробова (19,25%), экс-депутат Тюменской городской думы, председатель совета директоров банка Алексей Лебзак (15,61%), Наталья Кобзева (15,47%), Александр Никулин (15,46%), председатель правления Григорий Романюта (14,29%). Романюта ранее являлся первым заместителем председателя правления Тюменьэнергобанка, у которого лицензия была отозвана 4 декабря 2008 года.

По данным БИР Аналитик, на 1 ноября банк занимал 324 место в банковской системе РФ с активами 4,1 млрд рублей, средства населения составляли 3 млрд рублей.

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