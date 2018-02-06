Рубль в начале дня теряет к доллару и стабилен к евро

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Рубль в начале дня слегка теряет к доллару и стабилен по отношению к евро на фоне наметившейся тенденции бегства от риска на мировых рынках и ослабления европейской валюты на форексе ниже 1,24 доллара, при некотором увеличении волатильности.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск вторника повышался на 14 копеек, до 57,33 рубля, курс евро - на 1 копейку, до 70,96 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти с утра колеблется около уровня 66,5 доллара за баррель по марке Brent.

На мировых рынках намечается тенденция к бегству от более рисковых активов. Так, основные фондовые индексы США по итогам торгов онедельника упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности (и, соответственно, падения стоимости) облигаций США. Индексы Dow Jones и S&P 500 растеряли таким образом весь рост за 2018 год.