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Доллар дешевеет накануне выхода статистики торгового баланса США


Рынки / Валюта

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам снижается во вторник днем, в то время как инвесторы ожидают выхода статистики состояния торгового баланса США в декабре, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.22 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,2404 доллара за евро против 1,2368 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене уменьшался до 109,05 иены за доллар со 109,09 иены на предыдущем закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,09% - до 89,48 пункта.

Позднее во вторник бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные о состоянии торгового баланса страны в декабре. Аналитики ожидают, что дефицит торгового баланса США за этот период вырос на 1,6 миллиарда долларов, или на 3,1% по сравнению с показателем ноября, до 52,1 миллиарда долларов.

Удешевление доллара происходит на фоне глобального снижения на биржевых рынках. В понедельник американские индексы рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США. Вслед опустились биржи АТР и теперь снижаются индексы Европы.

На фоне рыночной волатильности несколько дорожает японская иена, которая традиционно относится к безопасным активам. "Мы наблюдаем некоторые из классических сигналов на валютных рынках с удорожанием иены и швейцарского франка. Но в этом нет ничего значительного", - цитирует агентство Рейтер валютного стратега Societe Generale Альвина Тана (Alvin Tan).

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