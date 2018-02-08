Цены на нефть сократили темпы снижения после падения на 3% на данных по добыче в США

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром несколько снижаются, при этом днем в среду падение стоимости сырья достигало 2-3%, что было вызвано данными о значительном росте добычи в США за прошлую неделю.

По состоянию на 7.41 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,35%, до 65,28 доллара за баррель, в среду падение достигало 2%. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,52%, до 61,47 доллара за баррель, при этом в ходе торгов среды нефть WTI дешевела более, чем на 3%, после статистики от минэнерго США.

"Что удивило больше всего, так это значительный рост добычи нефти (в США - ред.) - до 10,25 миллиона баррелей в день, что значительно выше показателя прошлой недели в 9,92 миллиона. Очевидно, данные указывают на несбалансированный рынок, и в ответ цены на нефть заметно снизились", - цитирует агентство Рейтер слова рыночного аналитика Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).

Днем ранее министерство энергетики США сообщило, что добыча нефти в стране по итогам прошлой недели выросла на 3,3%, или на 332 тысячи баррелей в сутки, до 10,251 миллиона баррелей в сутки. При этом коммерческие запасы нефти увеличились на 1,9 миллиона баррелей, до 420,3 миллиона баррелей при прогнозе роста в 3,2 миллиона.

В среду американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила о росте числа буровых установок за месяц в мире на 4%, или 86 единиц, их общее число составило в январе текущего года 2,175 тысячи штук. За месяц в США их количество выросло на 7 единиц, или на 0,7% - до 937 штук.

Инвесторы также обратили внимание на сообщения о том, что трубопровод Forties в Северном море был закрыт в среду. Закрытие нефтепровода в связи с поломкой в середине декабря прошлого года поддерживало нефтяные цены.