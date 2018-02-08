FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Цены на нефть сократили темпы снижения после падения на 3% на данных по добыче в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром несколько снижаются, при этом днем в среду падение стоимости сырья достигало 2-3%, что было вызвано данными о значительном росте добычи в США за прошлую неделю.

По состоянию на 7.41 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,35%, до 65,28 доллара за баррель, в среду падение достигало 2%. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,52%, до 61,47 доллара за баррель, при этом в ходе торгов среды нефть WTI дешевела более, чем на 3%, после статистики от минэнерго США.

"Что удивило больше всего, так это значительный рост добычи нефти (в США - ред.) - до 10,25 миллиона баррелей в день, что значительно выше показателя прошлой недели в 9,92 миллиона. Очевидно, данные указывают на несбалансированный рынок, и в ответ цены на нефть заметно снизились", - цитирует агентство Рейтер слова рыночного аналитика Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).

Днем ранее министерство энергетики США сообщило, что добыча нефти в стране по итогам прошлой недели выросла на 3,3%, или на 332 тысячи баррелей в сутки, до 10,251 миллиона баррелей в сутки. При этом коммерческие запасы нефти увеличились на 1,9 миллиона баррелей, до 420,3 миллиона баррелей при прогнозе роста в 3,2 миллиона.

В среду американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила о росте числа буровых установок за месяц в мире на 4%, или 86 единиц, их общее число составило в январе текущего года 2,175 тысячи штук. За месяц в США их количество выросло на 7 единиц, или на 0,7% - до 937 штук.

Инвесторы также обратили внимание на сообщения о том, что трубопровод Forties в Северном море был закрыт в среду. Закрытие нефтепровода в связи с поломкой в середине декабря прошлого года поддерживало нефтяные цены.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ