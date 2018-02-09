Иена дешевеет к доллару после роста на фоне нового падения бирж

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Курс доллара к иене коррекционно поднимается в пятницу утром, после того как американская валюта подешевела в четверг к японской на фоне нового обвала бирж, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск курс доллара к иене рос до 109,01 иены за доллар со 108,74 иены на предыдущем закрытии, при этом в четверг, до обвала, иена торговалась к доллару на уровне около 109,5-109,7 иены за доллар.

Курс евро к доллару поднимался до 1,2256 доллара за евро против 1,2247 доллара на предыдущих торгах; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,04%, до 90,26 пункта.

В четверг биржи США закрылись падением на почти 4%. Вслед за американскими опускаются и индексы Азии - в диапазоне 1-4%. При этом администрация США уверена, что экономика страны по-прежнему сильна, а обвал бирж не говорит об экономическом кризисе.