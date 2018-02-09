Биржи Европы закрыли торги снижением вслед за США и Азией

МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы в пятницу завершили торги резким снижением, повторяя динамику торгов в США накануне, а также вслед за снижением азиатских индексов ранее днем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов немецкий индекс DAX снизился на 1,21%, до 12107,48 пункта, французский CAC 40 - на 1,41%, до 5079,21 пункта, британский FTSE 100 - на 1,09%, до 7092,43 пункта.

Фондовые рынки обрушились в Нью-Йорке в понедельник на фоне опасений инвесторов относительно слишком быстрого ускорения инфляции, что, как полагают аналитики, может привести к возврату к жесткой монетарной политики регуляторов. Повышение процентных ставок приведет к росту расходов по займам и к пересмотру долгосрочной стратегии многих компаний и прогнозов по прибылям.

Общеевропейский индекс STOXX 600 снизился по итогам торгов на 1,45%, до 368,61 пункта. Индекс потерял 5% за неделю, что стало самым сильным снижением за 2 года.

"Это было определенно очень хаотичная торговая неделя на мировых фондовых биржах на фоне опасений нарастания инфляционного давления и более высоких процентных ставок", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика FXTM Лукмана Отунуга (Lukman Otunuga).

Трейдеры отреагировали также на статистику по промышленному производству в Великобритании. По данным национального статистического бюро страны, опубликованным ранее в пятницу, объем промышленного производства в Великобритании в декабре уменьшился на 1,3% по сравнению с ноябрем, а в годовом выражении - не изменился. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения в месячном выражении лишь на 0,9%, а в годовом - роста на 0,3%.