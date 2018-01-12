Рынок акций РФ растет на волне внешнего позитива

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет на вечерних торгах на волне внешнего позитива, связанного с превышением котировок нефти 63 долларов за баррель по марке Brent после сильной просадки в пятницу.

Индекс Мосбиржи к 17.22 мск прибавлял 1,03% - до 2219,7 пункта, индекс РТС - 1,52%, до 1203,84 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 31 копейку - до 58,09 рубля, курс евро - на 32 копейки - до 71,14 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent дорожает на 0,96% - до 63,39 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"Новостей в понедельник немного, поэтому основным ориентиром служит внешний фон. Нефть дорожает, европейские индексы растут, а доллар США слабеет на глобальном рынке. Соответственно, нефтегазовый сектор обеспечивает существенную долю прироста (в индексах – ред.)",- комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Текущее восстановление цен на нефть, а также выход позитивной макроэкономической статистики в Китае создали позитивный внешний фон, благодаря которому сегодня растут как европейские, так и российские индексы акций, также отмечает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции АФК "Система" AFKS продолжают отыгрывать новости пятницы о решении компании не отказываться от дивидендов по итогам 2017 года и поднимаются на 6,89%.

Как в пятницу сообщил РИА Новости основной владелец корпорации Владимир Евтушенков, АФК "Система" не планирует отказываться от дивидендов по итогам 2017 года из-за выплат "Башнефти" BANE по мировому соглашению с "Роснефтью". Кроме того, АФК не планирует менять свою дивидендную политику и не будет снижать уровень выплачиваемых дивидендов за 2017 год, добавил он.

Среди лидеров роста – акции "Распадской" (4,9%), НЛМК (3,82%), "Мостотреста MSTT(3,77%), бумаги "Мечела" MTLR(обыкновенные акции растут на 3,51%, префы – на 2,84%) и акции "Камаза" KMAZ(2,98%).

Также значительно растет большинство акций нефтегазового сектора: акции "Газпрома" GAZP поднимаются на 1,32%, "Лукойла" LKOH– на 1,33%, "Роснефти" ROSN– на 0,63%, "Новатэка" NVTK– на 0,67%, растут и бумаги "Башнефти" (префы – на 1,13%, обыкновенные акции – на 0,44%) и бумаги "Татнефти" TATN(префы – на 0,69%, обыкновенные акции – на 1,21%).

Среди лидеров падения - префы "Селигдара" SELG(-2,27%), ГДР En+ (-1,4%), акции "Фосагро" PHOR(-0,87%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Вечер на российском рынке пройдет достаточно спокойно: нефть дорожает, внешние рынки растут, отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".

Индекс Мосбиржи до конца понедельника будет консолидироваться вблизи отметки 2200 пунктов, полагает Абрамович из Dukascopy Bank SA.

"В настоящее время индекс Мосбиржи обновил свой внутридневной максимум, незначительно превысив отметку 2225 пунктов. Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущей отметки, то есть с заметным повышением порядка 0,7-1,5% по итогам дня", - говорит Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".