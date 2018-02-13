Биржи Европы закрылись снижением на сомнениях в быстром восстановлении глобальных рынков

МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы во вторник завершили торги снижением, у трейдеров сохраняются сомнения относительно возможности глобальных рынков восстановиться после обвала на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов немецкий индекс DAX снизился на 0,7% - до 12196,5 пункта, французский CAC 40 - на 0,6%, до 5109,24 пункта, британский FTSE 100 - на 0,13%, до 7168,01 пункта.

Общеевропейский индекс STOXX 600 снизился по итогам торгов на 0,6%, однако аналитики отмечают, что он остается на уровне чуть выше 6-месячного минимума, достигнутого в начале февраля, пишет агентство Рейтер. На прошлой неделе биржи Европы снизились вслед за обвалом американских индексов, которые, в свою очередь, обрушились на опасениях инвесторов относительно слишком быстрого ускорения инфляции и возможного ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Теперь трейдеры сомневаются, смогут ли глобальные рынки восстановиться, особенно после ожидаемой в среду публикации важной статистики по инфляции США. По мнению экспертов, эта статистика может ускорить повышение процентной ставки ФРС, то есть принести на рынок такие же опасения, как и те, что вызвали распродажу на прошлой неделе, отмечает агентство.

Снижению европейских индексов также способствовали и корпоративные новости. Так, после публикации финансовых результатов акции брюссельской телекоммуникационной компании Telenet Group упали в цене на 4,61%. А бумаги владельца "люксового" бренда Gucci - компании Kering - несмотря на больший рост продаж по сравнению с ожиданиями аналитиков, подешевели на 5,67%.