США обвинили один из крупнейших банков Латвии в отмывании денег - СМИ

РИГА, 13 фев /ПРАЙМ/. Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег, сообщает интернет-портал Delfi со ссылкой на официальное заявление министерства.

"ABLV Bank сделал отмывание денег основой деятельности банка", - заявила заместитель министра финансов США по делам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер. По ее словам, банк ABLV также "перечислял деньги коррумпированным, политически влиятельным лицам, а также перенаправлял миллиарды долларов в сферу публичной коррупции и вывода активов".

Запретив открывать и вести корреспондентские счета ABLV Bank в долларах, власти США фактически закроют свою финансовую систему для второго по величине активов банка в Латвии. Кредитное учреждение не сможет производить расчеты в долларах.

В официальном ответе банка ABLV говорится, что власти США при принятии данного заявления основывались на неверной информации и не учли данные о том, что за последние годы банк провел ряд мероприятий по борьбе с "отмыванием" денег и финансированием терроризма. На данный момент ABLV рассматривает возможность добиться пересмотра решения FinCEN и будет прилагать все усилия, чтобы опровергнуть высказанные американской стороной утверждения.

"ABLV Bank также отмечает, что в своей деятельности непрерывно соблюдает как латвийские, так и международные законы и требования, в том числе требования и законы Европейского Союза. Банк провел несколько независимых проверок в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами Navigant Consulting и K2 Intelligence. Также банк сотрудничает с американским стратегическим консультантом Financial Integrity Network (FIN), привлекая его в качестве главного стратегического консультанта по вопросам соответствия в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем", - цитирует Delfi заявление банка. Отмечается, что банк своевременно выполнил все рекомендации независимых консультантов.

В латвийской Комиссии по финансам и рынку капитала (КФРК) подтвердили, что ознакомились с заявлением американской стороны. При этом комиссия отмечает, что банк продолжает свою работу и имеет право опротестовать решение в течение 60 дней.

Прибыль ABLV Bank в 2017 году снизилась на 42% - до 26,3 миллиона евро.