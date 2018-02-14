Японский Nikkei снижается на внутренних статданных

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Основной индекс японской фондовой биржи демонстрирует негативную динамику в среду после публикации данных по ВВП страны за четвертый квартал, остальные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск японский индекс Nikkei 225 снижался на 1,27%, до 20975,73 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,3%, до 3175,32 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,17%, до 1727,94 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,77% - до 30068,56 пункта, корейский KOSPI - на 0,67%, до 2411,25 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,23%, до 5842,9 пункта.

В центре внимания участников торгов в Японии оказались данные о том, что рост ВВП страны в четвертом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом, по первой оценке, составил 0,1%. Аналитики ожидали роста показателя на 0,2%. В годовом исчислении ВВП страны в октябре-декабре продемонстрировал рост на 0,5%. При этом эксперты прогнозировали более высокий рост показателя - на 0,9%. В то же время рост ВВП страны происходит уже восьмой квартал подряд.

"Показатели слабее, чем ожидалось, но не настолько, чтобы стоило об этом слишком сильно переживать", - приводит агентство Рейтер мнение главного экономиста Dai-ichi Life Research Institute Йосики Синке (Yoshiki Shinke).

Теперь инвесторы в азиатском регионе ожидают статистику по инфляции США в среду. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в США в январе составила 1,9% после показателя в 2,1% месяцем ранее. В месячном исчислении эксперты ждут роста потребительских цен в стране на 0,3% после увеличения на 0,1% в декабре.